CELE MAI TARI BANCURI ARDELENI: În căruţă

Gheorghe merge spre casa in caruta, cu soacra-sa langa el. Incepe o ploaie cu tunete si fulgere. La un moment dat trasneste in stanga carutei.

Gheorghe spune:

- No!

Trasneste in dreapta. Gheorghe:

- No!

A treia oara o trasneste pe soacra-sa. Gheorghe:

- NO, ASE!