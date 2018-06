CELE MAI TARI BANCURI CU OLTENI: Agricultură

Un oltean, inginer agronom, scolit la Bucuresti si in strainatate, se destainuie reporterului de la TV ce mult naduf in glas:

- Anul trecut am semanat varza pe 5 hectare dar au mancat-o omizile. Anul acesta am semanat 10 hectare si iar au mancat-o omizile!

- Si ce masuri ati luat? intreaba reporterul TV.

- Anul viitor o sa punem varza pe 20 de hectare. Sa se sature blestematele!