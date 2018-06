HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 18 IUNIE 2018 pentru Zodia Gemeni - In inima ta s-a infiltrat o speranta noua, dar pe care ti-e teama sa o declari cu voce tare si altora.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 18 IUNIE 2018 pentru Zodia Gemeni - O marturisire de acest fel ar scoate la iveala latura ta sensibila, or in situatia de fata nu e in avantajul tau sa arati ca ai si tu slabiciunile tale.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 18 IUNIE 2018 pentru Zodia Gemeni - Mai bine tii totul secret, doar pentru tine, si cand va veni momentul potrivit, vei recunoaste ce simti. Sunt lucruri intime, taine personale pe care, din discretie si prudenta, ar fi mai bine sa le tii sub control, ca sa nu se foloseasca altii de ele.