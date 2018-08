HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Gemeni - Lucruri care nu mai aduceau nimic nou in peisaj par dintr-o data sa dea semne de revigorare, infloresc sub ochii tai, renasc speranta in inima ta si esti incantat de perspectivele promitatoare care se vad la orizont.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Gemeni - Depune pasiune chiar si in cele mai banale lucruri, nu pretinde doar evenimente iesite din comun, pentru ca bucurii poti primi si din directii complet neasteptate.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Gemeni - Multumeste-te cu maruntisuri si acorda-le si lor atentie, fara a astepta doar evenimente sclipitoare.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Gemeni - Monotonia poate fi si ea sursa de fericire!