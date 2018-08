HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Rac - Nu te baza pe sfatul pe care ti-l ofera astazi un amic, deoarece nu prea e in cunostinta de cauza.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Rac - Ceea ce spune, vine doar din instinct, e o vorba aruncata in vant, care nu se bazeaza nici pe studiu, nici pe experienta. E doar o parere, fara sa analizeze situatia in profunzime, de aceea ar fi mai bine sa n-o privesti ca pe litera de lege.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Rac - Maine s-ar putea sa-si dea seama ca a gresit si sa incerce sa dreaga busuiocul cu o gluma, dar pentru tine ar putea fi prea tarziu.

HOROSCOPUL ZILEI DE LUNI 20 AUGUST 2018 pentru Zodia Rac - Nu te increde in cei care promit multe din prima, pentru ca ei nu stiu cat de complicata e situatia.