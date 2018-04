HOROSCOPUL ZILEI DE JOI 19 APRILIE 2018 pentru Zodia Săgetător - Iubirea vine ca un fel de balsam dupa o perioada grea. Poate tocmai ai trecut printr-o despartire sau un eveniment trist care a lasat urme in inima ta si nu mai crezi ca poate sa vina ceva bun la orizont care sa-ti distraga atentia de la suferinta ta, dar fii atent la ceea ce apare dupa colt.

HOROSCOPUL ZILEI DE JOI 19 APRILIE 2018 pentru Zodia Săgetător - Uneori, pentru a te vindeca de o fosta iubire esuata cel mai bine e sa deschizi poarta catre o noua iubire, si asta se poate intampla chiar azi, cand nici nu stii de unde se iveste sansa de a iubi din nou.

HOROSCOPUL ZILEI DE JOI 19 APRILIE 2018 pentru Zodia Săgetător - Nu te mai crampona de fostele relatii, nu le mai trece iar si iar in revista, ci ridica-te si descopera iubirea care vine catre tine. Risti sa n-o vezi daca strai cu ochii in pamant si-ti torni cenusa-n cap…