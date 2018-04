Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade” despre hipnoza, ca modalitate de a scăpa de vicii și frici.

Invitații Alinei Bădic au fost Dan Lungu, psiholog, Ingrid Baciu, terapeut, Lucrețiu Tudoroiu, editor, și Sorin Dinea, inginer.

Aceștia au explicat în ce constă procesul de hipnoză și cum funcționează programele în urma cărora un pacient poate scăpa, cel puțin temporar, de un viciu.

