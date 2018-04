Ediție specială ”360 de grade”: Regresia hipnotică poate fi folosită ca metodă terapeutică? (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade” despre modurile în care ne pot ajuta regresiile hipnotice, fie că este vorba de regresia în vieți trecute sau de regresia în trecutul acestei vieți.

Invitații Alinei Bădic au fost Dan Lungu, psiholog, Ingrid Baciu, terapeut, Lucrețiu Tudoroiu, editor, și Sorin Dinea, inginer.

Aceștia au explicat în ce constă regresia, ce efecte benefice are, dar și dacă poate deveni periculoasă.

