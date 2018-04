HOROSCOPUL pentru zodia PEȘTI, în perioada 14 - 21 aprilie, prezentat de Alina Bădic, alături de Dragoș Bogdan și Lucrețiu Tudoroiu (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat în ediția de sâmbătă a emisiunii "360 de grade'' horoscopul perioadei 14 - 21 aprilie, alături de Dragoș Bogdan și Lucrețiu Tudoroiu.

”Moment important săptămâna aceasta pentru a lua hotărâri care pot schimba radical datele problemei, grație fenomenului de lună nouă în semnul Berbecului, care va avea loc pe 16 aprilie. Motivații puternice, planuri și vise pentru viitor, debut în domenii în care avem experiență și suntem creativi, mare potențial energetic, aversiune față de constrângerile de orice fel, intuiție față de evoluția acțiunilor noastre. Se recomandă, însă, prudență în tot ceea ce facem”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.