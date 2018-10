Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, horoscopul perioadei 20-27 octombrie, alături de invitatul său, Valeriu Pănoiu.

”Trei simboluri prezente în semnul Peștilor și încă trei planete în Scorpion; un marcaj al săptămânii pe elementul Apă, într-un context în care trebuie să ne înțelegem atât misiunea personală, cât și elementele karmice”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.