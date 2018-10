ACCIDENT CUMPLIT în Bihor: Trei tineri au murit arși de vii. „O mers altu’ şi i-o băgat sub TIR!” (VIDEO)

Trei tineri din județul Bihor, cu vârstele cuprinse între 20-24 de ani, au murit arși de vii după ce mașina condusă de unul dintre ei a lovit un TIR pe DN 1, în raza localității Gheghie, județul Bihor.

Cei trei tineri mergeau împreună la un majorat, însă pentru prima dată proprietarul maşinii a lăsat pe altcineva să conducă pentru că el băuse un pahar cu vin, potrivit cancan.ro.

Mașina tinerilor, dar și cabina TIR-ului au luat foc după impact.

