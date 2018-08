Bătaie à la Cluj: Doi șoferi și-au cărat PUMNI ȘI PICIOARE la semafor! (Video)

Nervi puternici în traficul clujean. Doi șoferi s-au bătut pe o stradă din cartierul Mărăști din Cluj, în conflict fiind implicată și o femeie.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seară, când cei doi clujeni s-au luat la bătaie în mijlocul drumului, scrie Observator.

În scandalul iscat cel mai probabil din cauza unei neînțelegeri în trafic a fost implicată și soția unuia dintre actanţi. Ţipetele ei au alertat un alt participant la trafic care a intervenit și a pus capăt scandalului.

