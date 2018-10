„Blestemul liliecilor” pe austostrada A1, tronsonul Lugoj-Deva: O alunecare de teren AMENINȚĂ siguranța șoferilor (VIDEO)

Siguranța pe autostrada A1, București – Nădlac, lotul 4 de pe Lugoj-Deva, care începe în Bucuresti și asigura iesirea spre granita cu Ungaria la Nădlac, trecand prin Pitesti, Sibiu, Deva, Timisoara și Arad, este amenințată de o alunecare de teren.

Constructorul român UMB Spedition al lotului 4, tronsonul Lugoj-Deva, al Autostrăzii A1, pare fi urmărit de „blestemul liliecilor”, după ce a stat aproape doi ani să mute liliecii aflați într-o peșteră, cărora li s-a găsit o nouă „casă” prin județul Timiș pentru a construi autostrada, potrivit ziarulunirea.ro.

