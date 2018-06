Dacia Logan e mașina zilei la Campionatul Mondial de fotbal: Ce au făcut rușii cu autoturismul românesc, e FĂRĂ PRECEDENT ... (FOTO)

Nenumărate mașini Dacia Logan pot fi văzute în aceste zile pe stăzile din Rusia, unde are loc Campionatul Mondial de fotbal. Vândute sub numele de Lada Largus, automobilele sunt, de fapt, celebrele mașini românești. Explicația pentru schimbarea denumirii este aceea că francezii de la Renault vând mașinile sub mai multe nume în funcție de țara în care le exportă.

Lada Largus se vinde la un preț de doar 419.300 ruble (aproximativ 10.770 euro). Modelul vine atât în configuraţie cu doar 5 locuri, cât şi cu 7 locuri, fiind propuse doar două nivele de echipare. Motorul de 1,6 litri este oferit în două variante de putere (de 85 CP, respectiv 105 CP), în timp ce o versiune diesel nu face parte din program.

Creditul aparţine grupului Renault care deţine şi Dacia, şi AvtoVAZ, producătorul mărcii Lada.