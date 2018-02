Ieșire NERVOASĂ a unui fost CELEBRU JUDECĂTOR! A luat o RANGĂ și a început să LOVEASCĂ O MAȘINĂ (VIDEO)

Un celebru avocat din cadrul Baroului Dolj, fost judecător al Curții de Apel Craiova, și-a ieșit din fire, a luat o rangă și a început să lovească o mașină parcată.

Gheorghe Vintilă a cedat nervos când a văzut că în fața casei sale este parcată o mașină pe avarii.

„A scos o ţeavă de după acel copac şi a încercat să mă lovească în cap, însă am reuşit să intru în maşină. În schimb, a lovit în plafon, după care a mai lovit o dată pe lungimea maşinii. Până să ies cu maşina de acolo am reuşit să fac o fotografie cu telefonul, după care am comutat pe video, moment în care bărbatul a venit şi a lovit cu aceeaşi ţeavă în parbrizul maşinii. În acel moment nu ştiam cine este acest bărbat, după aceea am aflat că este avocat“, a precizat craioveanul atacat de fostul magistrat, potrivit GDS.

La rândul său, fostul judecător al Curţii de Apel Craiova a povestit că bărbatul de 35 de ani este cel care l-a provocat şi l-a ameninţat.

„Am venit acasă la ora 13.00 şi am observat că intrarea în curte era blocată de un Mercedes negru. Am parcat mai departe, m-am întors pe jos şi am început să caut şoferul maşinii. Am intrat la Registrul Comerţului, însă nu l-am găsit, motiv pentru care am mers la maşină şi am aşteptat. După circa 5 minute a venit un domn, căruia i-am reproşat că mi-a blocat accesul în curte. El este cel care mi-a adus injurii şi am fost provocat. A avut posibilitatea să plece din faţa porţii, dar nu a făcut-o, după care a început să mă filmeze“, a spus Gheorghe Vintilă.



Vintilă s-a ales cu dosar penal pentru că nu și-a putut stăpâni nervii.