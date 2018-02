OFICIAL: Se modifică polițele RCA! Cine va fi OBLIGAT să plătească MAI MULT pentru asigurarea auto

În 2018 se modifică tarifele de referință ale polițelor de asigurare de răspundere civilă auto RCA.

Prin urmare, unii șoferi vor fi obligați să plătească mai mult pentru asigurarea auto, întrucât calculele vor fi realizate după coordonate noi, în funcție de clasele bonus-malus, a explicat vicepreședintele ASF Cornel Coca Constantinescu, într-un interviu acordat Mediafax.

„Aceste tarife vor fi calculate astăzi după alte coordonate decât au fost în anul precedent şi este foarte important ca ele să rămână în zona acelui buffer de 36%, numit de noi Factorul N, şi care face diferenţa dintre clienţii cu risc scăzut şi mediu şi clienţii cu risc ridicat”, a spus oficialul ASF, al cărui mandat acoperă sectorul de asigurări din portofoliul instituţiei.

„Clasele de bonus-malus influenţează tarifele de referinţă, pentru că apare un factor de corecţie determinat de nevoia de a creşte rezervele tehnice sau de a avea în vedere cât la sută vei fi bonusat pentru un anumit număr de evenimente”, a menţionat Cornel Coca Constantinescu, pentru Mediafax.ro

„Bonus”-ul reprezintă reducerea pe care o pot obţine şoferii cu un istoric bun (fără accidente) faţă de aceste tarife, iar „malus”-ul este majorarea ce se poate aplica tarifelor de referinţă, în cazul şoferilor cu istoric rău (cu accidente).

“Pentru ultimii cinci ani, am avut trei sisteme de bonus-malus. Unul cu bonus de 14 (reducere de 30%) şi malus de 8 (cu penalizări de 200%), urmat de un alt sistem în care aveam bonus de 32%, partea din ordonanţa de Guvern prin care s-au şi plafonat tarifele de referinţă. Iar în prezent avem un alt sistem, cu 8 clase de bonus (reduceri până la 50%) şi 8 clase de malus (penalizări de până la 180%). Acestea influenţează tarifele, pentru că apare un factor de corecţie determinat de nevoia de a creşte rezervele tehnice sau de a avea în vedere cu cât la sută vei fi bonusat pentru un anumit număr de evenimente şi clasa de bonus în care te afli”, a explicat Cornel Coca-Constantinescu.

Potrivit acestuia, şoferii care deţin mai multe autovehicule vor fi avantajaţi.

“În noua lege a RCA am venit şi cu un plus în ceea ce priveşte protecţia consumatorului. De exemplu, consumatorul care are în proprietate mai multe autovehicule va avea clasa de bonus cea mai favorabilă. Încercăm, astfel, să încurajăm comportamentul adecvat în trafic, ca oamenii să primească discounturi, să fie bonusaţi; şi, desigur, cei care migrează în zona de malusare, care au accidente sau un comportament inadecvat, să fie determinaţi să migreze spre zona cealaltă, de bonus”, a spus oficialul ASF.