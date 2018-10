Un strat de zăpadă de câţiva centimetri s-a depus pe Transalpina: Circulația rutieră între Rânca și Obârșia Lotrului ÎNCHISĂ (FOTO, VIDEO)

Compania Națională de Drumuri a anunțat că pe Transalpina, circulația rutieră, DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, km 34+800 – km 59+800, va fi închisă începând cu ora 18:00 din cauza căderilor abundente de zăpadă înregistrate în ultimele 3 nopți.

De asemenea, reprezentanții CNAIR avertizează că „distrugerea elementelor care asigură închiderea drumului se constituie faptă penală”, potrivit hotnews.ro.

