Biserici ale Bucureștiului: Biserica Popa Nan, un lăcaș de cult cu tradiție ce a fost ridicat pentru prima dată la 1719 (VIDEO)

În 1789, în prima împărțire administrativă a orașului București, mahalaua Popa Nan figura ca făcând parte din Plasa Târgului dinafara.

Cu 70 de ani înainte, în 1719, tânărul preot Nan, trimis de Mitropolie în această zonă care nu făcea încă parte din orașul lui Bucur, ridică un mic lăcaș cu hramul Adormirea Maicii Domnului, împreună cu credincioșii cu dare de mână. Biserica avea o singură turlă și era acoperită cu șindrilă.

După aproape o jumătate de secol, pe același loc, o altă biserică din zid este ctitorită de Ștefan Monahul și de Dumitrache Grămăticul.

Două obiecte de preț care datează de la sfârșitul secolului XIX fac parte din zestrea actuală a bisericii: Un sfânt Epitaf și cristelnița din 1895, în care încă se mai săvârșește botezul pruncilor și în zilele noastre.

Devenită o ruină în urma cutremurelor din secolul XIX, în noaptea de Sfântul Ilie, în 1910, biserica se prăbuşeşte. În același an, preotul protoiereu Ion Georgescu începe construcția din temelie a unui nou lăcaș după planurile arhitectului Cristofi Cerchez.

Din pictura în tempera semnată de Vasile Georgescu se mai păstrează portretele ctitorilor: mitropolitul Conon Arămescu Donici, protoiereul Ion Georgescu și epitropii Niţă Niculescu Berechet şi Anghel N. Postelnicu. Noului lăcaş i se va adăuga încă un hram , cel al Sfinților Împărați Constantin și Elena.

