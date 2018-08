Biserici ale Bucureștiului: Biserica Sfântul Spiridon Nou, unul dintre cele mai mari lăcașe de cult din Europa, locul unul se hirotonesc Patriarhii (VIDEO)

Material realizat în cadrul "București-Centenar" - Program Cultural derulat de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

În vecinatatea Pieței Unirii, pe calea Șerban Vodă se află cel mai mare lăcaș ortodox din București: Biserica Sfântul Spiridon Nou, cea care a adăpostit la vreme de restriște comunistă moaștele Sfântului Spiridon al Trimitundei, atunci când sora sa, Biserica Sfântul Spiridon Vechi din Piața Națiunile Unite a fost demolată.

După reconstrucția celei din urmă, moaștele făcătorului de minuni Sfântul Spiridon au fost împărțite frațește între cele două biserici.

