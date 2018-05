Liviu Dragnea: A fost o discuție destul de serioasă cu conducerea BNR. Nu este cazul de mediere, nu este un conflict între Banca Națională și Guvern (VIDEO)

Liviu Dragnea a declarat joi, la finalul întâlnirii dintre premierul Viorica Dăncilă și guvernatorul BNR Mugur Isărescu, desfășurată în biroul liderului PSD, că nu există un conflict între Banca Națională și Guvern și, ca atare nu este nevoie de o mediere între cele două instituții.

De asemenea, Dragnea a subliniat că una dintre concluziile întâlnirii a fost că principalele cauze pentru creșterea inflației sunt legate de factori externi.

”A fost un schimb de scrisori între mine și domnul guvernator. Am convenit să facem publice aceste scrisori. Era stabilită o frecvență de întâlniri între Guvern și BNR și am convenit toți trei să aibă loc o singură întâlnire comună, aici, la Parlament.

A fost o discuție destul de serioasă despre situația macroeconomică.



Și Guvernul, și BNR au convenit că principalele cauze pentru creșterea inflației sunt factori exogeni, din afara Guvernului și BNR, de exemplu gaze, energie, petrol care nu sunt gestionate nici de Guvern, nici de BNR”, a declarat Dragnea.

Șeful PSD a mai spus că a convenit cu conducerea BNR să existe întâlniri frecvente între reprezentanții Băncii Naționale și cei ai Guvernului.

”S-a convenit să existe o colaborare bazată pe întâlniri frecvente, constante între BNR și Guvern.

Obiectivele sunt comune, o stabilitate mecroeconomică durabilă și continuarea procesului de dezvoltare și măsurilor care ajută mediul de afaceri.

S-a convenit că nu există niciun fel de indiciu că Romnânia ar fi în prag de criză. De la începutul întâlnirii am adus în discuție că nu este cazul de o mediere, pentru că nu este un conflict între Banca Națională și Guvern.

I-am spus domnului guvernator că, contrar ce se spune în spațiul public de unii cu funcții înalte și foarte înalte că nu exista nicio intenție a PSD de preluare a Băncii Naționale. Eu am ieșit de multe ori să spijin BNR”, a mai spus Liviu Dragnea.

