Noua LEGE A PENSIILOR e gata! Toți pensionarii, AFECTAȚI! Vezi cui îi SCADE acum PENSIA!

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a oferit noi detalii despre Legea pensiilor, proiect care, potrivit demnitarului, ar fi finalizat.

„Noi am finalizat legea. Nu mai vreau să vorbesc despre această lege, până când aceasta va fi urcată pe site. Ea va ieși destul de repede, pentru că suntem pe final cu simulările. Vreau să mă consult cu cât mai multă lume care știe despre ce vorbește. Legea pensiilor nu este ușoară. Noi am vrut să nu ne mai grăbim, noi am avut-o gata de la 1 octombrie. Nivelul de așteptare este uriaș. Legea este trecută ca prioritate de Guvern pe agenda noastră”, spune Olguța Vasilescu.