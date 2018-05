Fostul șef al Fiscului Gelu Diaconu lansează critici dure la adresa ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, după ce acesta a anunţat că doreşte, în timp record, modernizarea şi tuturor punctelor vamale din ţară.

"Să ne ferim cât putem de insolaţie. Că de prostie e mult mai dificil!", afirmă fostul director al ANAF, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Cand it dai cu parerea despre orice, cazi usor in ridicol si devii urechist! Proaspat revenit de la mare, unde de pe terasele insorite a dirijat activitatea Antifraudei, se vede treaba ca dl ministru nu prea a purtat sapca, pentru ca ceea ce spune in stirea de mai jos este o mare prostie. Iar eu il stiu de baiat destept!

Asadar:

- dotari (scanere) de zeci de milioane de euro din imprumut Banca Mondiala si fonduri Phare zac nefolosite in vami de la preluarea guvernarii de catre PSD;

- contrabanda cu tigari (suma de un miliard de euro e o exagerare gogonata), care a crescut mult in ultimul timp, nu se face decat intr-o proportie de maxim 35% prin punctele vamale;

- diferenta se face peste granita pazita de politia de frontiera, “pe fasie” si in punctele de trecere a frontierei intracomunitare (Bulgaria, Ungaria);

- scanarea totala (care este o prostie in sine) ar bloca imediat traficul rutier la frontiera in conditiile actuale;

- daca vrea dom’ ministru sa “scaneze” tot (nici in plin razboi in IRAK nu reuseau americanii sa faca asa ceva!) va trebui sa reconfigureze intreaga infrastructura rutiera si vamala de la frontiera cu Serbia, Ucraina si Moldova, cu cheltuieli de min 200 de milioane de euro in 5-10 ani, adica intr-un orizont de timp cand cel putin Serbia va intra in UE. Și nu ar rezolva mai nimic...pentru ca grosul contrabandei se face, cum am aratat, utilizand alte trasee/cai/rute.

Daca reuseste dom’ ministru anul acesta sau “cel tarziu in 2019” sa “scaneze totul” eu emigrez in Congo.

Pana atunci, pentru ca e cald afara, sa ne ferim cat putem de insolatie. Ca de prostie e mult mai dificil!", a mai scris Gelu Diaconu.

Eugen Teodorovici a anunţat, vineri, că toate punctele vamale vor fi reabilitate şi modernizate până la finalul acestui an, astfel încât să nu mai intre în ţară niciun produs fără a fi scanat.

''E un obiectiv foarte ambiţios, dar care se va realiza. Toate punctele vamale din această ţară vor fi modernizate. (...) Până la final de an, cel târziu în 2019, vreau să le vedem reabilitate. (...) Dacă se va schimba legislaţia la nivel naţional, astfel încât zona aceasta de vamă va fi zonă de interes naţional, exact cum e zona de apărare, această zonă a fiscului, a vămii, să aibă acelaşi tratament. Cu alte cuvinte, să pot să cumpăr din piaţă imediat ce servicii sau lucrare am nevoie. Să nu stai luni de zile să cumperi un echipament, să asfaltezi o infrastructură rutieră, să dotezi vameşii cu elementele necesare. Această modificare va trebui să aibă şi avizul CSAT-ului şi deja s-a vorbit. Este o abordare corectă, de toţi acceptată'', a declarat, la Suceava, Eugen Teodorovici.