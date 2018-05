Liviu Dragnea, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre plata pensiilor: S-a stabilit un calendar foarte strict (VIDEO)

Liviu Dragnea a anunțat luni că s-a stabilit un calendar foarte strict în privința plății pensiilor, pecizând că se dorește ca acestea să ajungă la pensionari până în data de 15 a fiecărei luni.

”S-a stabilit un calendar foarte strict în ceea ce privește plata pensiilor. Acum se face între 9-28 ale luni.

S-a decis ca să nu mai existe niciun fel de confuzie, ca pensiile să fie plătite până în data de 15 ale lunii.

La 1 ale lunii se vireaza banii către Poșta Română, apoi se fac toate procedurile (...) astfel încât 15 mai să fie ultima zi în care să se plătească pensiile.

Rămâne să se decidă de când intră în vigoare această măsură. Problema este dacă se începe din iunie sau iulie, ca de la 15 ale lunii să se plătească pensiile”, a anunțat Liviu Dragnea.

