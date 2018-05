Klaus Iohannis: PSD e incapabil să țină ordine în finanțele publice. Venituri cu 3 miliarde mai mici (VIDEO)

Klaus Iohannis a criticat într-o declarație de presă de la Palatul Cotroceni felul în care PSD gestionează fiscilitatea, atrăgând atenția că veniturile bugetare sunt cu 3 miliarde mai mici chiar decât apărea în programul social-democraților.

"Execuția bugetară arată că la niciun capitol veniturile nu au ajuns la nivelul programului, prezentat tot de guvern. Nici măcar propriul program nu și l-au îndeplinit. PSD e incapabil să țină ordine în finanțele publice. După trei premieri și toti atâția șefi la ANAF, cel mai vizibil efect e incertitudinea

La venituri bugetare totale, guvernarea PSD nu reușește în niciun chip să transforme creșterea economică în creșterea veniturilor. În 2017, am avut creștere de peste 7.Veniturile nu au crescut în proporție cu economia, ba dimpotrivă au fost cu 3 miliarde mai mici decât programul propriu al PSD", a criticat șeful statului.

