Dăncilă, atac la Iohannis în ședința de Guvern: Ce spune premierul despre „situația apocaliptică” din economie (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a lansat un atac la adresa preșdintelui Klaus Iohannis în debutul ședinței săptămânale de Guvern. Aceasta l-a acuzat pe șeful statului că anunță o situație „apocaliptică” în ceea ce privește rezultatele economiei românești, în timp ce situația este, susține Dăncilă, una foarte bună.

„Deși domnul Iohannis a anunțat că avem o situație apocaliptică în ceea ce privește rezultatele economiei în primul trimestru, Institutul Național de Statistică (INS) a anunaț că în martie 2018 a avut loc cea mai mare creștere a puterii de cumpărare din România, atât comparativ cu luna februarie, cât și după 1990.

Astfel, INS a anunțat oficial că venitul mediu din România a crescut cu 8,7% în martie 2018, față de februarie 2018. În aceeași perioadă, inflația a fost de 0,3%, rezultând astfel o creștere a puterii de cumpărare de 8,4%.

Datele oficial au confirmat că februarie 2018 a fost luna cu cel mai redus șomaj din România, adică 3,94%”, a declarat Viorica Dăncilă.

