Viorica Dăncilă, anunț de ultimă oră despre plata pensiilor: Ce se întâmplă începând din luna iulie (VIDEO) 

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat joi, în cadrul ședinței de Guvern, că s-a luat decizia ca plata pensiilor să se facă până la data de 15 a fiecărei luni, măsura urmând a fi aplicată începând din luna iulie.

”Am avut județe în care s-au înregistrat întârzieri la plata pensiilor. Știm că pensionarii își planifică pensia de la o lună la alta și nu putem accepta întârzieri ale pensiei. Din acest motiv, am decis ca plata pensiei să se facă până la data de 15 a fiecărei luni, începând cu luna iulie a acestui an”, a anunțat Viorica Dăncilă.

