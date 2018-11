Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost convocat de urgență de Liviu Dragnea.

Cei doi s-au întâlnit, joi, în biroul e la Parlament al liderului PSD.

Potrivit B1 TV, Teodorovici dă explicații privind finanțele României.

Întrevederea vine la doar o zi după ce Tăriceanu a declarat că vrea explicații de la ministrul Finanțelor despre bugetul României.

