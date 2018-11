BNR, decizie crucială privind rata dobânzii! Îi va afecta pe toți ROMÂNII! Detalii de ultim moment

Consiliul de Administraţie al BNR a decis astăzi menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, nivel la care a rămas din luna mai.

În plus, Banca Centrală a menţinut şi rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an, anunță BNR prin intermediul unui comunicat de presă.

De asemenea, Consiliul a păstrat nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.