Guvernul TAIE din fondurile pentru NOU NĂSCUȚI! Coaliția PSD-ALDE, disperată să acopere majorările salariale şi creşterile de pensii (VIDEO)

Economia românească dudie doar pe hârtiile guvernanţilor. Pentru că la buget nu se mai adună niciun ban. Mărirea pensiilor şi salariilor a provocat o gaură uriaşă, iar acum la Palatul Victoria se caută resurse. Şi s-au şi găsit. Guvernul taie fondurile pentru nou-născuţi pentru a nu depăşi deficitul bugetar. Concret, cei 500 de euro pentru nou născuţi nu se mai dau.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.