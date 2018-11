Veste şoc pentru toţi PENSIONARII din România: Ce vechime vor avea de azi înainte şi câţi BANI li se taie din pensie!

Noua lege a pensiilor are un grad mai mare de permisivitate în ceea ce priveşte vechime. Poți merge de acum la Casa de Pensii pentru a-ți cumpăra anii lipsă din contractul de muncă! Chiar dacă sună ciudat, este complet legal! Mii de români dau năvală la sediul Casei de Pensii pentru a-și depune cererile cu ajutorul cărora să poată avea în palmares câțiva ani de pensie în plus. Cum este posibil așa ceva? Se pare că, legea permite persoanelor care nu au lucrat în ultimii cinci ani de zile ori pentru care nu s-au plătit contribuții, să poată achiziționa ani în plus pentru momentul în care vor ajunge la perioada pe care mulți o așteaptă.

În ultimii doi ani de zile, 40.000 de români și-au procurat vechime, dintre care peste 5000 numai din Capitală. Cei care deja și-au asigurat bătrânețile au vârste cuprinse între 50 și 55 de ani. În medie, aceștia au plătit doar pentru un an și 11 luni de pensie în plus, care înseamnă 6.000 de lei.În Guvernul României sunt discuții pentru prelungirea acestui proiect și pe anul viitor. În plus, să permită obținerea de vechime pentru perioada de lipsă totală de 5 ani de zile din câmpul muncii.

Din ultimele calcule, printre cei 40.000 se mai numără și 769 de sibieni. Potrivit turnulsfatului.ro, au fost încheiate 769 de contracte de asigurări medicale. Pentru o bătrânețe fără griji, aceștia au plătit 3.868.583 lei. De asemenea, într-un document semnat de directorul Dorel Aldea se arată și motivul pentru care așa de mulți au ales această variantă. ”Principalul motiv pentru care persoanele au încheiat contract de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 186/2016, este realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut de lege pentru obţinerea pensiei limită de vârstă, care este de 15 ani, sau realizarea stagiului complet de cotizare pentru a se încadra la obţinerea pensiei anticipate sau anticipate parţial”, se arată într-un document.