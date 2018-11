Gata cu pomenile de la Guvern: Concedieri în rândul bugetarilor, prețul plătit pentru creșterea salariilor (VIDEO)

S-au terminat pomenile de la Guvern, încep concedierile în masă. 4.000 de bugetari se pregătesc să-și petreacă sărbătorile în calitate de șomeri, informează B1 TV. Ordinul a fost dat de Darius Vâlcov, care le promite concediaților că imediat ce vor mai cârpi puțin bugetul cu salariile lor, posturile vor fi din nou scoase la concurs.

Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, i-a anunțat pe miniștrii din cabinet că urmează o perioada dură pentru Executiv. Persoanele angajate la stat prin delegare ar putea să își piardă locurile de muncă.

Cei mai afectați sunt chiar miniștrii care ar putea să își piardă consilierii, pentru că numărul lor va fi redus.

Angajații de la stat care au ajuns prin concurs rămân pe posturi. Măsura vine în contextul în care se doresc mai mulți bani la buget deși există multe locuri vacante la stat. Din 2019, aceste locuri de muncă vor fi desființate.

