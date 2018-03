ANUNŢUL așteptat de MILIOANE de români: “Nu avem cum să facem asta! Pilonul II de pensii…”

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, neagă vehement informaţiile apărute recent, potrivit cărora Guvernul ar plănui desfiinţarea Pilonului II de pensii.

Demnitarul susţine că se are în vedere modificarea prin care cei care cotizează să opteze dacă vrea să contribuie sau nu.

"Nu se desfiinţează acest Pilon II, nici nu am avea cum să facem asta. Analizăm la ora actuală ca fiecare persoană să opteze, adică să nu mai existe o obligaţie prin lege. Mi se pare corect. Eu aşa am făcut la acea vreme, am putut opta. Eu la vremea respectivă am optat să rămân doar la Pilonul I, pe considerentul că niciodată statul nu va putea da faliment. Eu vă invit să aşteptaţi, dar ca şi concluzie: Nu se va desfiinţa.", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, potrivit stiripesurse.ro.