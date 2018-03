Bugetul PMB pe 2018. Gabriela Firea: 111 milioane de euro pentru spitale și peste 230 milioane de euro pentru proiecte menite să genereze diminuarea aglomerației în trafic

Primarul General, Gabriela Firea, a facut o serie de declaratii la inceputul sedintei de consiliu de joi, in care a explicat bugetul Municipalitatii, care reflecta prioritatile actualei Administratii: peste 110 de milioane de euro (8% din total buget) sunt destinati investitiilor in sanatate si o sumă similară pentru asistență socială și acordarea de stimulente (persoane cu dizabilități, nou-născuți și căsătorii). Se vor aloca, de asemenea, peste 230 milioanede euro (17% din total buget) pentru proiecte menite să genereze diminuarea aglomeratiei in trafic, precum si un program ambițios pentru construcția de locuințe pentru tineri și sociale, pentru cumpărarea în regim de urgență de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale și pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic.

"Anul acesta, propunem alocarea, pentru cele 19 spitale administrate de Primăria Capitalei, a sumei record de peste 111 milioane de euro. Comparativ cu bugetul anilor precedenti 2016 şi 2017, (în care bugetul a fost de 43.960.000 euro si, respectiv 53.428.000 euro), bugetul anului 2018 este aproape dublu”, a spus primarul General, Gabriela Firea.

În afara sumelor necesare pentru funcționarea curentă a tuturor unităților medicale ale Municipalității (inclusiv cabinetele medicale și stomatologice din incinta instituțiilor școlare), în buget au fost prevăzute sume consistente pentru finalizarea sau demararea lucărilor de reabilitare, extindere sau modernizare a unor unități medicale precum și pentru dotarea spitalelor cu echipamente și aparatură medicală (peste 40 milioane euro). De asemenea, circa 10 milioane de euro sunt destinați achiziției celor 106 ambulanțe care vor fi date în administrarea SABIF.

Primarul General, Gabriela Firea a declarat ca Municipalitatea demareaza in acest an proiecte pentru construirea a trei noi spitale in Capitala :"Principala noutate a acestui an o reprezintă demararea procedurilor necesare pentru construirea unui spital metropolitan, cu 1.000 – 1.200 de paturi, în nordul orașului, precum și a două spitale zonale, cu câte 300 de paturi fiecare, ce vor fi amplasate în sectoarele 3, respectiv 6.

Reamintesc faptul că în structura spitalului Metropolitan vor fi incluse atât secții deficitare la nivelul Capitalei (ATI, Mari Arși, Anatomie Patologică), un Centru modern de Cardiologie, cu sectii de chirurgie cardiovasculara pentru protezare valvulara, de revascularizare coronariana, patologie arteriala, precum si un Centru complex de oncologie, cu sectii de hematologie, pneumologie, gastroenterologie, chirurgie digestiva, toracica si neurochirurgie, laborator de radiologie interventionala si radioterapie.

După identificarea terenurilor și clarificarea regimului juridic al acestora, sperăm ca în ședința de azi să rezolvăm problema transferului de teren pentru Spitalul Metropolitan, vor fi întcomite studiile de fezabilitate, din care vor rezulta indicatorii tehnico-economici care vor fi supuși aprobării Consiliului General, după care se va putea trece la faza de proiectare și apoi de execuție”.

Protocol pentru construirea unei noi maternitati

Tot la capitolul noi unități medicale Gabriela Firea a explicat ca au fost alocati bani in buget pentru Centrul de Excelență în Oncologia Pediatrică, ce va fi amenjat în vechea clădire a Spitalului Gomoiu, disponibilizată prin relocarea activității spitalului în noul corp de clădire, după ce aceasta va fi consolidată și modernizată.

„De asemenea, solicit aprobarea Consiliului General pentru încheierea unui protocol cu Spitalul „Sf. Ioan” și cu Asociația Colectiv GTC 30.10, în baza căruia Primăria Capitalei va pune la dispoziție terenul necesar pentru construirea unei clădiri în care să fie relocată Maternitatea Bucur, clădire care va fi construită cu fondurile strânse de Asociația Colectiv și administrată de Spitalul „Sf. Ioan”, a adaugat Primarul Capitalei.

Referitor la banii alocati in buget pentru modernizarea infrastructurii rutiere, Edilul Sef a explicat ca cele 231 de milioane de euro sunt destinate investitiilor in lucrari care vor genera diminiuarea aglomeratiei in trafic dar si dotarilor, investitiilor si subventiilor pentru transportul public in comun: "Vor fi continuate lucrări de infrastructură începute în anii anteriori, și vor fi demarate noi proiecte, dintre care vă dau doar câteva exemple:

- Finalizare Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu

- Finalizare Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel

- Supralargire Fabrica de Glucoza – S-a finalizat proiectul tehnic, urmeaza sa inceapa lucrarile.

- Penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti, cu construirea liniei de tramvai si a unui nod intermodal in zona pasajului pe care il construieste Ministerul Transporturilor

- Pasaj rutier Soseaua Colentina – Doamna Ghica.

- Pasaj denivelat sos. Petricani-Sos Bucuresti Nord

- Pasaj denivelat peste intersectia Sos. Andronache – Bdul Eroilor

- Supralargire Soseaua Bucuresti – Magurele

- Pasaj pietonal subteran Arcul de Triumf

- Modernizare sistem rutier si linii de tramvai pe bulevardul Vasile Milea

- Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bdul Dimitrie Pompei si str. Barbu Vacarescu”

De asemenea, în 2018 va demara un amplu program de amenajare și construire de parcări:

- Park and Ride-ul de la Cora Pantelimon, cu o capacitate de 500 de locuri,

- Parcarea subterana prevazuta in proiectul de modernizare a soselei Iancului, cu o capacitate de 200 de locuri

- Parcari publice subterane: Sala Palatului (Nord), PiataConstitutiei, Piața Alexandru Lahovari, Gara de Nord, Edgar Quinet, Piața Dorobanți

- 7 parcari supraterane rezidentiale

Primarul General, Gabriela Firea: "Vor fi alocate sume importante – 56 de milioane de euro - pentru imbuntatirea sistemului rutier, semaforizare inteligenta, managementul traficului, dupa cum urmeaza:

- modernizarea si extinderea instalatiilor de semaforizare (20 intersectii noi semaforizate si 100 intersectii integrate in BTMS)

- Aplicatie Smart Parking – 5 milioane euro

- Lucrari de semnalizare rutiera necesare sistematizarii si cresterii sigurantei circulatiei

- Reabilitare/reparatii sistem rutier

Nu în ultimul rând, menționez la acest capitol, sumele necesare pentru achiziția de mijloace de transport în comun moderne și nepoluante, după cum urmează:

- Cele 400 de autobuze Euro 6, pentru care am desemnat câștigătorul licitației și suntem foarte aproape de finalizarea procedurii

- Demararea procedurilor de achiziție pentru 100 de troleibuze, 100 de tramvaie. 100 de autobuze cu GNC si 42 autobuze electrice"

Un alt capitol bugetar foarte important il constituie cel al consolidarii imobilelor cu risc seismic, domeniu care reprezinta o alta prioritate a actualei Administratii.

Primarul General, Gabriela Firea: "Dupa ce in 27 de ani PMB a consolidat doar 20 de cladiri, bugetul alocat in acest an pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic este de aproximativ aproximativ 10 milioane euro. Aceste fonduri vor fi fi utilizate pentru continuarea lucrarilor

la cele 4 imobile aflate in executie, pentru lucrarile la alte 29 de imobile la care lucrarile vor incepe in perioada urmatoare, dar si pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de imobile si expertizarea a altor 24 de imobile.

Primaria Capitalei isi propune ca anul acesta sa demareze o serie de proiecte importante de construire a 7 ansambluri de locuinte sociale și pentru tineri, dupa cum urmeaza: trei in sectorul 5, doua in sectorul 4, 1 in sectorul 2, 1 in sectorul 3.

De asemenea, a fost prevăzută în buget suma de aproximativ 15 milioane de euro, destinată achiziționării de pe piața liberă a unui număr de 300 de unități locative (apartamente cu 1, 2 sau 3 camere) cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care lucrează în unitățile medicale ale Municipalității".

Primarul General, Gabriela Firea: "Sistemul de termoficare este format din 890 km de conducte de termoficare alcatuind circuitul primar, din care doar 174 km au fost reabilitati in ultimii 15 ani.

Deoarece in ultima perioada, conform informatiilor transmise de operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica, procentul de avarii inregistrat a crescut constant, s-a identificat un numar de 63.24 km conducte de retea primara care trebuie reabilitate in regim de urgenta.

Avand in vedere faptul ca investitiile finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare vor acoperi 200 km de conducte din reteaua primara, iar procedurile de accesare a fondurilor europene nerambursabile necesita un timp mai indelungat, aceasta portiune de conducte de retea primara, se va reabilita printr-un program finantat din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, lucrarileurmand a fi realizate de Compania Municipala Energetica Bucuresti".

Anul acesta, Primăria Capitalei va demara și un ambițios program de regenerare urbană a unor zone reprezentative ale orașului, după cum urmează:

- concurs international de solutii pentru regenerarea urbana a zonei Magheru

- concurs de soluții pentru pentru str. Berzei si reamenajarea Pietei

- Restaurare si punere in valoare Curtea Veche

- Proiect de regenerare urbană și punere în valoare pentru vechiul cartier evreiesc, care va întregi astfel centrul istoric al Bucureștiului.

Bugetul propus pentru asistenta sociala si stimulente este cel mai mare din ultimii ani, valoarea acestuia atingand in acest an aproape 113 milioane euro. Din aceasta suma, D.G.A.S.M.B a alocat anul acesta, pentru plata stimulentelor, aproape 84 de milioane de euro, iar Centrul de Tineret a alocat inca 3 milioane de euro ca stimulente finanicare pentru constituirea familiilor.

Astfel, in anul 2018 se vor acorda următoarele stimulente financiare:

- Stimulent nou născuți, conform HCGMB nr. 209/2017 pentru 19.255 beneficiari - 2.500 lei/beneficiar/luna

- Stimulent copii cu handicap, pentru 4666 beneficiari - 1.000 lei/beneficiar/luna

- Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap– beneficiari - 500 lei/beneficiar/luna

- Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală – 406 beneficiari

Referitor la suma alocată în acest an domeniului culturii, ținând cont că suntem în Anul centenar, nu mai puțin de 76 milioane de euro merg către teatre (15), muzee, biblioteca metropolitană și acoperă, în afara costurilor programelor desfășurate și salariile pentru mai bine de 2.000 de salariați.