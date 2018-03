Dăncilă a anunţat MODIFICĂRILE făcute la Declaraţia 600! ”Contribuabilii depun...” (VIDEO)

Telenovela Formularului 600 continuă. Premierul Vasilica Viorica Dăncilă a anunțat joi, la debutul ședinței săptămânale de guvern, că declarația va fi modificată.

Prim-ministrul promite că formularul va înlocui șapte declarații și că obligativitatea de a efectua plăţi anticipate va fi eliminată.

Mai mult, contribuabilii vor primi bonificaţii pentru plata înainte de termenul limită.

"Guvernul va introduce azi în dezbatere public o variantă a declaraţiei, urmând ca cele mai bune propuneri să fie incluse în proiectul final. Sunt convinsă că e o veste bună. Contribuabilii depun o singură declaraţie în loc de 7. Plăţile pentru impozit, CAS şi CASS se fac pentru venitul anului curent, nu al celui precedent. A fost eliminată obligativitatea de a efectua plăţi anticipate, ceea ce anulează penalităţile. Contribuabilul poate să aleagă să efectueze plăţi oricând în cursul anului, în funcţie de necesităţile proprii. Se acordă bonificaţie pentru plata înainte de termenul limită. Contribuabilii nu se vor mai deplasa la organul fiscal dacă vor depune declaraţia unică în spaţiul virtual, pentru acest lucru acordându-se bonificaţie. Plata se face pentru venitul estimat la anul curent. Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate dacă plătesc CASS în cuantum de 6 salarii minime faţă de 12 salarii minime ca în prezent.", a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.