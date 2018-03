Declarația 600 SE SCHIMBĂ: Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru ANGAJAȚI și ANGAJATORI (VIDEO)

Guvernul s-a răzgândit din nou în privinţa controversatului formular 600. Contribuţia de asigurări sociale şi cea de sanatate ar putea fi reţinute la sursă in cazul celor cu drepturi de autor. Formularul a fost prezentat oficial şi va înlocui Declarația 600, cu un document unic, urmând ca persoanele care obțin venituri din activități independente să plătească CAS și CASS la venitul estimat și nu la cel de anul trecut.

