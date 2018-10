Discuții aprins între Guvern și sindicate: Ce se întâmplă cu salariul minim (VIDEO)

Guvernul a ajuns la fundul sacului! Salariul minim va fi majorat forţat cel mai probabil de la 1 decembrie şi nu 1 noiembrie cum se anunţase iniţial. Cu puţin înainte de ora 20, s-a încheiat o întâlnirea foarte tensionată la Palatul Victoria, unde ministrul Muncii, ministrul Finanţelor şi consilierul guvernamenal Darius Vâlcov au negociat la sânge cu patronatele, care au câstigat o singură luna de păsuire.

Practic, salariul minim nu va mai fi majorat de la 1 noiembrie cum voiau cei de la Guvern şi reprezentanţii salariaţilor, nici de la 1 ianuarie cum voiau patronatele, ci de la 1 decembrie, compromis propus de Darius Vâlcov.

Guvernul Dăncilă calculase să obţină rapid, până la sfârşitul anului, măcar jumătate de miliard de lei din taxarea salariului minim majorat pentru a-si acoperi găurile din buget.

"O variantă pe care guvernul a sugerat-o, la adică a acceptat-o inclusiv partea sindicală, era un compromis între cele două limite, în sensul să nu înceapă la 1 noiembrie nici la 1 ianuarie, să începă de la 1 decembrie ţinând cont că va fi şi un cadou frumos de Ziua Naţională pentru toţi lucrătorii din România", a precizat liderul sindicatului CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, la finalul discuţiilor.

