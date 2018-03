Eugen Teodorovici: A duce oamenii în pușcărie nu este o soluție pentru recuperarea prejudiciilor (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, în cadrul emisiuii ”Dosar de politician”, referitor la recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupției, lucru ce cade în sarcina ANAF, că soluția nu este trimiterea la închisoare a celor găsiți vinovați în astfel de cazuri.

„Statul trebuie să recupereze banii, asta este clar. Și nu cred că a duce oamenii în pușcărie este o soluție. Am discutat în ultimele zile cu mulți oameni, am exemple din alte state și din Europa, și din afara Europei, și statul respectiv are ca scop principal recupereare banilor, nu trimiterea în pușcărie. Dacă trimiți în pușcărie un om, atunci închizi, poate, o afacere importantă, trimiți în șomaj mulți angajați în loc să recuperezi banii de la acel vinovat, conform deciziei unei instanțe.

Ca regulă, statul trebuie să recupereze banii de la absolut toți cei care se fac vinovați și pentru care instanța a spus clar.

Pe fonduri europene pot să vă spun clar că ești obligat și s-au recuperat de-a lungul timpului în situațiile în care s-a definitivat o astfel de speță în instanță. Acolo sumele se recuperează pentru că ești obligat de reglementările europene. Eu spun doar că trebuie extinsă această situație la nivel național”, a declarat Teodorovici.

În acest context, ministrul a declarat că ar fi nevoie de o modificare a legislației.

”Și poate că, într-adevăr nu strică să avem o situație foarte clară cu toate structurile statului care au atribuții de a recupera și poate și o modificare de legislație acolo unde ea se impune. Abordarea trebuie să fie că nu urmăresc, ca stat, să trimit oamenii în pușcărie, că apoi poți să interzici dreptul de a fi administrator, de a face parte dintr-o firmă, pentru un anumit număr de ani. (...) Credeți că un om care merge la pușcărie mai dă vreun ban către stat?”, a mai spus Teodorovici.

