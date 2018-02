Eugen Teodorovici, promisiuni pentru cei afectați de revoluția fiscală: Ce spune ministrul despre situația mamelor și a bolnavilor de cancer (VIDEO)

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a anunțat marți că se poartă discuții inter-instituţionale pentru a rezolva situația femeilor însărcinate și a bolnavilor de cancer care vor avea venituri mai mici ca urmare a trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

"Sunt câteva astfel de speţe. Şi azi, la Ministerul Finanţelor, la Ministerul Muncii, al Educaţiei şi cele două Case se discută pentru ca în şedinţa de joi şi aceste situaţii să fie acoperite. Se discută astfel încât să găsim cea mai bună soluţie. Am mers pe principiul ca nimeni să nu piardă şi să nu aibă de suferit. (...) Dacă mai avem alte situaţii, sper să nu mai fie cazul, se mai pot aduce amendamente", a declarat ministrul.

Teodorovici a mai spus că, dacă este cazul, Guvernul va da o nouă ordonanță de urgență în acest sens.

”Important e ca oamenii să nu piardă. După care, forma de act normativ ca dânşii să nu piardă va fi hotărâtă în şedinţa de Guvern", a mai spus Eugen Teodorovici.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.