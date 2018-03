"Gazele de la Marea Neagră pentru Viktor Orban": Dezvăluiri de ultimă oră la "Dosar de Politician" despre cum gazele noastre vor fi vândute Ungariei (VIDEO)

Naivi, noi românii ne-am închipuit atunci când s-a auzit că un mare zăcământ de petrol şi gaze s-a descoperit în Marea Neagră, că vom avea şi noi cetăţenii ceva de câştigat, măcar nu se vor mai scumpii gazele gândea poporul. În scurt timp însă, costumaţii tehnocraţi + politicieni ne-au scos din cap aceste idei. Mai mult acum opinia publică a aflat că gazele noastre vor fi vândute Ungariei, ţară care, pe lângă Rusia, este marcată în mentalul colectiv al românilor drept duşman secular.

Cine a hotărât acest lucru şi când: guvernul României prin Transgaz, anul trecut. Transgaz este o companie deţinută de către statul român prin Ministerul Economiei (58,5097%) şi de către alţi acţionari (41,4903%), cu o capitalizare totală de 4.780.180.664 lei, adică aproximativ 1 miliard euro. Pe tot anul 2017, Transgaz a avut venituri de 1.748.372.281 lei (adică vreo 380 milioane euro) şi un profit de 602.178.830 lei (adică vreo 132 milioane euro).

Transgaz este condusă de către Ion Sterian, inginer de petrol şi gaze care între 2002 şi 2006 a obţinut două diplome de master în management şi dezvoltare rurală şi în alimentaţie publică şi turism, ambele la Universitatea de Agronomie Bucureşti.

Iată mai jos succesiunea, întâmplătoare sau nu, a actelor care au condus la dubioasa tranzacţie cu Ungaria numită şi "gazele de la Marea Neagră pentru Viktor Orban".

- pe 9 septembrie 2016, la Budapesta, Transgaz a semnat contractul prin care a primit finanţarea de 179,4 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru secţiunea româneasca a conductei BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria);

- pe 16 mai 2017, Petru Văduva, directorul general al Transgaz demisionează "din motive personale", fiind înlocuit cu Ion Sterian, până atunci preşedinte al Consiliului de Administraţie al Transgaz; ministrul Economiei, patronul Transgaz, era un alt brăilean (ca şi Sterian) celebru, Mihai Tudose, cel care, din postura de premier avea să ameninţe cu spânzurătoarea pe secuii care ar fi arborat steagul aşa-zisului Ţinut Secuiesc;

- pe 21 iulie 2017, FGSZ (operatorul maghiar de transport gaze, parte a grupului MOL) anunţă Comisia Europeană ca proiectata conducta BRUA, susţinută şi finanţată de Bruxelles, nu va mai ajunge până în Austria, ci se va opri în Ungaria (sursa: ICIS).

