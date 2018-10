Măsuri DISPERATE pe fondul DEZASTRULUI bugetar: Statul a ajuns în situaţia să se împrumute de la copii şi orfani (DOCUMENT)

Dezastrul bugetar împinge guvernarea să ia ia în calcul măsuri disperate. Guvernul României a iniţiat un proiect de ordonanţă prin care propune stimularea financiară a copiilor de până la 18 ani care-şi deschid conturi de economii, aceştia urmând să primească o primă de la stat până la majorat, dacă depun anual cel puţin 1.200 lei.

Astfel, Executivul va deschide aproximativ 4,17 milioane de conturi la Trezorerie, în numele tuturor copiilor din România, unde părinţii sau tutorii pot depune această sumă minimă de 1.200 lei/an, bani pe care să nu-i folosească până când vor împlini vârsta de 18 ani, informează adevarul.ro.

Pentru fiecare astfel de cont, Executivul este dispus să acorde o primă de stat de 600 lei pe an, începâd din 2019, plus o dobândă de 3% la toată suma economisită.

Proiectul a fost trimis spre dezbatere Consilului Economic şi Social (CES) la data de 12 octombrie.

„Se aprobă Programul guvernamental gROwth – Contul individual de economii Junior care are ca obiect introducerea unui cont special de economisire sub formă de depozit. Titularul contului poate fi orice copil care este cetăţean român şi are sub 18 ani. Contul se deschide pe numele copilului, automat la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, a altui reprezentant legal al copilului sau împuternicitului acestora”, se arată în document, care poate fi consultat integral AICI.

Depunerile pot începe din luna decembrie 2018, Ministerul Finanţelor urmând să publice pa site-ul său numărul de cont şi cum se pot vira banii pentru fiecare copil în parte.