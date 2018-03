MINISTRUL FINANŢELOR, anunţ de ULTIM MOMENT despre Declaraţia unică: Un MILION de contribuabili...

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a oferit detalii de ultim moment despre Declaraţia unică şi despre felul în care aceasta trebuie completată. Potrivit ministrului, Declaraţia unică va înlocui şapte formulare, printre care şi mediatizatul Formular 600, care vor fi comasate, astfel încât să fie depuse la un singur termen.

„ Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie să depună această declarație. Un singur termen de depunere, un singur termen de plată. Se schimbă câteva lucruri esențiale: Devii asigurat medical la momentul în care depui formularul și nu la momentul în care plătești. Îți asumi că ești asigurat medical. Am căutat să evităm alte numere. Este o singură pagină, este formularul comprimat, iar cine va dori să-l completeze are două date 2017-2018. 2017, ce a avut ca și venituri și trebuie să închidă și contribuțile și anul curent unde merge pe estimat. Bifează căsuța respectivă”, a spus ministrul la Antena 3.

Cele şapte declaraţii actuale care vor dispărea şi vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din România, D201 - veniturile realizate din străinătate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultură, D600 - venitul bază pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fără venit, D605 - stopare CASS persoane fără venit.

„Nu luăm ca până acum referința anului trecut pentru a plăti anticipat un impozit. Fiecare poate estima, se poate pune și zero, dar dacă pune zero nu va mai avea acel sistem de bonificație. Dacă plătește până la 15 iunie, când este data limită de depunere. Dacă depune online și plătește și online are o bonificație de 10%. Dacă depune pe hârtie are o bonificație de 5%”, a mai spus Teodorovici.

El afirmă totodată că aproximativ 5 milioane de români plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS).

”Toţi vor fi online în 2019. Cine nu ştie, nu poate va fi sprijinit. (...) Cu acest formular se va reduce numărul de personal, la fel costurile de operare la nivel de ANAF, scad costurile”, afirmă oficialul, care a explicat că, de anul viitor, oamenii nu vor mai trebui să se deplaseze la sediile Fiscului pentru a o plăti.

În plus, ministrul de Finanţe a lansat avertizări la adresa angajaţilor ANAF şi a spus că dacă va vedea ”lucruri de neconceput” la ghişee în ceea ce-i priveşte pe angajaţii ANAF, atunci ”acel om va pleca”.