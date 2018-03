Olguța Vasilescu insistă că transferul contribuțiilor e o mișcare foarte bună: "Nu scade niciun salariu". Cine o contrazice pe șefa de la Muncă?!

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, insistă să convingă pe toată lumea că transferul contribuțiilor de la angajator la angajat este de bun augur.

Olguța spune că doar salariile mari vor scădea, fără a preciza ce înseamnă “salariu mare” în opinia sa.

„Eu am spus că garantez că nu scade niciun salariu ca urmare a transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Matematic, nu are cum să scadă niciun salariu. În schimb, am recunoscut că vor fi salarii care vor scădea pentru că sunt foarte mari. Au făcut un mixaj din care au vrut să demonstreze că am mințit”, a spus Olguța Vasilescu la Antena 3.