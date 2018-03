Premierul anunță joi ce se întâmplă cu FORMULARUL 600. Eugen Teodorovici: Sunt undeva la șapte sau opt formulare într-unul (VIDEO)

Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în ședința de Guvern de joi, premierul Viorica Dăncilă va anunța noul mecanism după care va funcționa formularul în care se vor comasa mai multe formulare, printre care și controversata declarație 600.

Teodorovici a precizat totodată că în acest moment nu se discută despre vreo schimbare în cadrul ANAF, ci despre o simplificare și reformare a sistemului.

”Un lucru este clar. Astăzi ANAF-ul are o echipă de conducere și lucrează. Nu discutăm de vreo schimbare. (...) Restructurare privind simplificare și reformarea sistemului, cred că în acest an este un element important să facem acest lucru pentru că noi am avut și în programul de guvernare astfel de măsuri de simplificare.

Mâine (joi - n.r.) o să anunțe doamna prim-ministru în ședința de Guvern noul mecanism pe fostul formular 600, după care o să începem să prezentăm public și o să fie o dezbatere amănunțită astfel încât cu toții să înțelegem că va fi o nouă abordare, o simplificare foarte plăcută pentru contribuabili și pentru noi, ca administrație, pentru că vor fi simplificări foarte importante de costuri, de reducere a nivelului de resurse umane implicat în această zonă, care poate fi distribuit pe zonele în care eram mai puțin populați ca număr de lucrători”, a explicat ministrul.

Teodorovici a dat asigurări că prin aceste măsuri românii vor scăpa de cozile de la ANAF.

De asemenea, întrebat dacă din șase formulare se va face unul, ministrul a răspuns: ”Sunt chiar mai mult de șase. O să vedeți că sunt undeva la șapte sau opt”.

