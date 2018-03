Traian Băsescu, despre scandalul gazelor din Marea Neagră pentru Ungaria: Discutăm despre securitatea energetică a țării (VIDEO)

Fostul președintele Traian Băsescu a intervenit telefonic în emisiunea "Dosar de Politician" de miercuri seară, pe tema scandalului livrarea de către România a unei cantități de gaze naturale exploate în Marea Neagră către Ungaria.

"El a fost un subiect de CSAT încă de când s-au început explorările în Marea Neagra, adică după ce s-au făcut concensiunile, CSAT s-a sesizat și a primit câteva informări.

Revenind la situația de azi, este clar subiect de CSAT pentru că discuta de securitatea energetică. România poate exploata de la adâncimi convenabil tot mai puțin țiței și o cantitate relativ constant de gaze în ultimii ani, având în vedere și descoperirile din teritoriu.

Discutând însă despre gazele din Marea Neagră eu nu pot să cred că va exista o situația de asemenea imbecilitate încât să rămânem niște jucători pe piața gazelor, să cedăm Ungariei această favoarea de a face politici energetice. Ungaria trebuie să rămâne cu Gazpromul ei și să își vadă de drum.

Aș atenționa asupra a câteva elementele. Primul, România beneficiază de redevență și de o participare de 10% din cantitatea de gaze. A fost discuția mea cu Exxon când am aflat că nu este Romgaz alături de Exxon și OMV. Am spus că este inadmisibil și trebuie să acceptați și 10% participație Romgaz, lucru pe care din câte știu până am plecat se făcuse contractual în baza unor înțelegeri. (...) În plus, România are taxele de tranzit al gazului pe care îl vor transporta", a afirmat Traian Băsescu.