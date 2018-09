Alertă meteo: TEMPERATURI fără precedent în România! Vremea se schimbă BRUSC: Care sunt zonele afectate

Vremea va fi caldă și deosebit de frumoasă vineri. Prognoza anunță temperaturi ridicate și nu sunt aşteptate ploi.

Vineri unele averse slabe de ploaie isi vor face loc in cursul dupa-amiezii izolat in jumatatea nordica a tarii, iar spre seara cu totul punctiform si in sud-est. Vantul va sufla moderat in Dobrogea si slab, cel mult slab pana la moderat in restul regiunilor tarii. Temperaturile maxime, conform prognozelor Vremea.ro, vor fi cuprinse in general intre 24 si 29 de grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra, aproape ca de obicei, in depresiunile din estul Transilvaniei), 28-33 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 26-31 de grade in Moldova.

V remea la București se anunță deosebit de frumoasă. Cerul este în mare parte senin și nu sunt anunțate ploi. Doar pe parcusul nopții se vor strânge câțiva nori, însă nu vor fi aducători de averse. Temperaturile la București se vor încadra între 28°C și 16°C, iar vântul va sufla variabil. Vremea se va schimba radical în weekend: revin ploile, iar temperaturile scad semnificativ.