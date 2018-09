București: Situație SCANDALOASĂ într-o facultate! Zeci de absolvenţi, obligaţi să RESTITUIE bursele pentru că au PROMOVAT toate examenele! (VIDEO)

Situaţie scandaloasă la Universitatea din Bucureşti! În loc să fie apreciate, rezultatele bune la învăţătură sunt... taxate. Zeci de absolvenţi de Master, unii chiar şi cu note de 10, sunt acum puşi în situaţia de a restitui bursele de merit. Motivul? Nu mai au calitatea de studenţi! Ciudat este că tinerii care nu au promovat examenul de Disertaţie sau nici măcar nu s-au înscris la acesta beneficiază în continuare integral de burse, informează B1 TV.

