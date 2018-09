Reacția lui Augustin Lazăr, după ce a fost anunțat un miting de susținere a sa în Piața Victoriei (VIDEO)

Un miting de susținere a Procurorului General, Augustin Lazăr, este anunțat pentru 7 septembrie, ora 18.00, în Piața Victoriei.

Întrebat ce părere are despre acest demers, Lazăr a răspuns că Ministerul Public este instituția care apără ordinea de drept în România, aceasta merită să fie apărată, iar oamenii din Ministerul Public se simt onorați.

”Eu vă pot spune doar atât. Procurorul general reprezintă Ministerul Public. Ministerul Public este instituția care apără ordinea de drept în România. Ordinea de drept românească este cu tradiție. (...) Ordinea noastră de drept europeană merită să fie apărată și aceasta este chiar misiunea Ministerului Public. Ne simțim onorați”, a declarat Procurorul General.

