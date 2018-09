Dăncilă, noi gafe, în vizită la o fabrică de magiun (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a vizitat vineri o fabrică de magiun din județul Argeș. A ținut cu această ocazie un discurs în care a demonstrat, încă o dată, că vorbitul în limba română e o misiune un pic prea dificilă pentru ea.

”Aș putea spune că este unul din produsele care fac cinste României și care fac să se vorbească ... face să se vorbească despre România”, a declarat Dăncilă.

Apoi a continuat: ”Vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră pentru că știu că în urma unor rezultate ... rezultatele obținute sunt în urma unei munci depuse, a unei munci susținute”.

Sursă Video: Sursa Ta

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.