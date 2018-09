Un clip cu represiunea jandarmilor de la protestul din 10 august rulează zilnic pe aeroportul din Geneva, sediul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (VIDEO)

Comunităţile Rezist Zurich şi Declic a închiriat un spațiu publicitar pe ecranele din aeroportul din Geneva, unde va rula zilnic un clip care conține imagini cu violenţele comise de jandarmii români la mitingul Diasporei din 10 august din Piaţa Victoriei.

La Geneva, Elveţia, îşi are sediul Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet.

Reprezentanții Rezist Zurich spun că toată lumea trebuie să știe ce s-a întâmplat în București pe 10 august și că, nici până acum, nu au fost identificaţi vinovaţii pentru reprimarea violentă a protestului.

"Toată lumea trebuie să știe ce s-a întâmplat la București pe 10 august, toată lumea trebuie să știe că a trecut aproape o lună în care nu există niciun responsabil pentru violențele de atunci, nicio demisie. Totul încearcă să fie ascuns", afirmă reprezentanţii Rezist Zurich.

Clipul video care rulează pe aeroportul din Geneva conține un mesaj adresat direct lui Bachelet: "Luați o poziție fermă împotriva abuzurilor comise la adresa drepturilor omului în România".

Imaginile cu oamenii loviți și gazați de jandarmi sunt însoțite de următoarele mesaje: "We are not well", "+100.000 peacefull citizens gassed and beaten-up in Romania", "UN: Take a strog stand against human rights abuses in Romania".

Potrivit celor două comunităţi civice, petiția prin care se solicită ONU să ancheteze violențele jandarmilor din 10 august a strâns peste 80.000 de semnături.

(Sursa video: Declic / Facebook)