Adina Florea a anunțat care este prima măsură pe care ar lua-o ca șefă a DNA: Vreau să încep cu o evaluare a dosarelor (VIDEO)

Adina Florea, procurorul nominalizat de ministrul Justiției Tudorel Toader, pentru conducerea DNA, a declarat vineri seara, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea românească”, faptul că dacă va deveni șefă a Direcției Naționale Anticorupție își propune, ca primă măsură, să facă o evaluare a activității, atât la structura centrală, cât și la serviciile teritoriale ale DNA.

”Prima măsură, ca un om venit din afară, mi se pare firesc să fac o evaluare a activității și la structura centrală, și la serviciile teritoriale, din toate punctele de vedere, al monitorizării duratei înregistrate a dosarelor, a respectării competenței după calitate și după materie, după modul în care s-au respectat drepturile procesuale ale părților, modul în care s-au recuperat și s-au asigurat măsurile asiguratorii. După efectuarea acestei evaluări o să vedem ce o să rezulte și măsurile care vor deriva din această evaluare”, a declarat Adina Florea.

Întrebată dacă va verifica și modalitatea în care s-a lucrat pe protocoale, aceasta a răspuns: ”Implicit, verificând dosarele, vom vedea ce s-a lucrat pe protocoale”.

De altfel, Florea a susținut că nu a făcut niciodată vreun dosar în baza protocolului din 2009.

”Nici eu și nici alți colegi de ai mei nu am lucrat pe aceste protocoale dintr-un motiv foarte simplu, întotdeauna am ales să lucrăm cu oameni profesioniști, iar oamenii profesioniști erau cei din Poliție, mai ales cei din structurile de cercetare penală”, a dat asigurări Adina Florea.

Procurorul a vorbit și despre situația achitărilor, precizând că va face o analiză profesionistă a soluțiilor de achitare din dosare.

”Voi face o analiză profesionistă a soluțiilor de achitare, voi stabili caracterul imputabil al acestor soluții de achitare și, în măsura în care se va stabili că există situații care să atragă răspunderea procurorului, fie voi solicita revocarea procurorului, fie voi solicita aplicarea abaterilor din legea 303/2004”, a mai spus Adina Florea.

În ceea ce privește relația tatălui său cu PSD, intens dezbătută în ultimele zile, Adina Florea a declarat că, din punctul său de vedere, aceasta este o falsă problemă.

”Este o falsă problemă, din punctul meu de vedere. Tatăl meu este membru PSD de ani de zile, eu nu pot să îi impun o anumită orientare politică, nu i-am impus niciodată. Asta nu înseamnă că eu aș fi în vreun fel ancorată în activitatea politică sau în activitatea tatălui meu”, a mai spus Adina Florea.

